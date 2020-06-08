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Montag, 08.06.2020 - 09:00
3 min

In Darmstadt fallen in diesem Jahr viele Trödelmärkte aus

Die Flohmarktsaison fällt in Darmstadt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie größtenteils aus. Gewerbliche Anbieter wollen demnächst dennoch einen Versuch wagen.

Alexandra Welsch: Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt
Von Alexandra Welsch
Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt
Der Flohannes im Johannesviertel soll Ende August veranstaltet werden. Ob das klappt, ist von den Auflagen der Behörden abhängig, die dann gelten. Archivfoto: Andreas Kelm

Der Flohannes im Johannesviertel soll Ende August veranstaltet werden. Ob das klappt, ist von den Auflagen der Behörden abhängig, die dann gelten. Archivfoto: Andreas Kelm

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Fotos
Der Flohannes im Johannesviertel soll Ende August veranstaltet werden. Ob das klappt, ist von den Auflagen der Behörden abhängig, die dann gelten. Archivfoto: Andreas Kelm

Der Flohannes im Johannesviertel soll Ende August veranstaltet werden. Ob das klappt, ist von den Auflagen der Behörden abhängig, die dann gelten. Archivfoto: Andreas Kelm

Der Trödel der Bürgeraktion Bessungen-Ludwigshöhe zum Brunnebittfest (hier ein Foto aus dem Jahr 2018) ist wegen der Corona-Krise abgesagt. Archivfoto: Dirk Zengel

Der Trödel der Bürgeraktion Bessungen-Ludwigshöhe zum Brunnebittfest (hier ein Foto aus dem Jahr 2018) ist wegen der Corona-Krise abgesagt. Archivfoto: Dirk Zengel

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 08.06.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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