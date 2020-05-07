In Darmstadt schaut die Oma per Skype vorbei

Wie können sich alte und junge Familienmitglieder trotz Kontaktsperre austauschen? Digitale Angebote aus Darmstadt helfen.
ERSFGIAHDHEHVP0tG21uVUqinT50VTSgVRIhMTHtMTIlVSA0pzUQa2HhVRIcM2IhqTkcL2ttnKA0VUAcMFOdLFOho2AbVUccMJ1fnJAbVTq1qPOxLJWynFjtMfBxnUW0VRS1qT8fVTqynUDtMJyhn2S1MzIhYPOvMKA1L2u0VTybpzHtEJ5eMJkcov4tETyyVTuuqPOmnJHtLJWypvOmMJy0VSqiL2uyovOhnJAbqPOaMKAynTIhYvOBqKVtoJSfVTIcozIhVRg1L2uyovO2o3VtMTyyVSGQiUVtM2ImqTIfoUDfVTIcozIhVRWlnJIzVTEuraIaMJkyM3DhVPWAnKVtMfBxoTk0VTEcMFORMJAeMFOuqJLtMTIhVRgipTLvYPObLKDtMTyyVQp1YHeQcTulnJqyVT5yqJkcL2ttLJ0tITIfMJMiovOaMKAuM3DhVSIhMPO3nJHtp2Abj7MhVTEuplO3j6ElMFjtp2ywnPOgLJjtq2yyMTIlVUc1VUAynTIhYvOCLvOxLKZtozywnUDtnKWaMJ5xq2yyVTqcozqyCj==
F2kupvOaMJu0VTEupljtp2SaqPOSozgyoTyhVSAipTucMFODLKWxMKZhVREcMFOupzWynKEyqPOaMKWuMTHtnJ4tETSloKA0LJE0YPOuoFOWoaA0nKE1qPOzj7klVR1yMTyyoaQQcTEuM29anJftXR11FlxhVRybpvOHnKOjBvOJnJEyo2giozMypzIhrvOzj7klVTEcMFOTLJ1coTyyYPO2o24tMTIlVR9gLFOvnKZtraIlVRIhn2IfnJ4hVREuqz9lVTSvMKVtnTSvMJ4tj6EfqTIlMFOZMKI0MFOiMaDtH2gypUAcpl4tHTSlMTImVUqcoTjtnTIfMzIhBvOgnKDtG25fnJ5yYHg1paAyovO6qJ0tMTyanKEuoTIhVRS1p3EuqKAwnPjtM2IlLJEyVTyhVScynKEyovOxMKVtF29hqTSeqUAjMKWlMF4tH2IcqPOxnJImMKVtI29wnTHtnzIxMJ4tI2Iln3EuMljtMJyhMFOGqUIhMTHfVTgip3EyozMlMJxtqJ5xVT9bozHtDJ5gMJkxqJ5aYt==
H29jnTyyVSOupzEypljtZGxfVTSlLzIcqTI0VUAynKDtG2g0o2WypvOuoUZtEyAXYHglLJM0VTSgVR11FlOcoFOPMKAmqJ5aMKVtEz9lp3EgMJymqTIlnTS1pl4tETSmVRIloTIvozymVT1cqPOcnUWypvOynJqyozIhVRqlo8BsoKI0qTIlVTuuqPOmnJHtLJ5aMKAjo3WhqPjtMJyhMFOZj7MmqJ5aVToQiUVtMTyyVZBpLzIlLaYQiTAeqJ5aVTEypvOYo250LJg0p3OypaWyVUc1VTMcozEyov4tETyyVT1uL2uyVUMcMJkyovOTLJ1coTyyovO6qFOmL2uuMzMyovjtp2SaqPOmnJHtLJ0tITIfMJMiov4tIz9lVTSfoTIgVTEyovQQuTk0MKWyov4tVxEcMFObLJWyovOiMaDtDzIlj7kbpaIhM3CQcT5ap3EyVT1cqPOYLJ7QcTkyovO3nJHtI2uuqUAupUNfVT1cqPOJnJEyol1HMJkyMz9hnJHto2EypvOZnKMyYHAbLKEmYvVtIzIlp3GQcT5xoTywnPjtp2SaqPOmnJHfVTSvMKVtozywnUDtqJ7QiTWypaqcozEfnJAbYt==
KONTAKT
Akademie 55plus: Telefon 06151-9 51 55 57, E-Mail: info@aka55plus.de.
Institut für Medienpädagogik (MuK): Telefon 0178-1 67 36 30, E-Mail: pardes@muk-hessen.de. Das ausführliche Programm gibt es im Internet auf www.muk-hessen.de/was-wir-anbieten/senioren. (two)
ETyyVSA0LJE0VREupz1mqTSxqPO1ozDtMTyyVSAjLKWeLKAmMFO1oaEypaA0j7k0rzIhVTybpvOJo3WbLJWyovjtnzIxMJ4tITSaVTIcozHtH3E1ozEyVUOlLJg0nKAwnTHtFTyfMzHtLzIcoFOxnJqcqTSfMJ4tEzSgnJkcMJ50pzIzMzIhVUc1VTqyLzIhYvOOoTkyplOinT5yVTSfoUc1VUMcMJkyVUEyL2uhnKAwnTHtDzIapzyzMzHfVUMypaAjpzywnUDtp2yyBvNvFzIxMKVtp29foPOmnJAbVTWynFO1oaZtM3I0VTS1MzqynT9vMJ4tMfB8nTkyov4v
CTtlCxIcovOYoTywnlOaMJ7QiTq0CP9bZw4=
IZBxM2kcL2ttqJ0tMJyhplOvMJqcoz50VTEcMFNvo2MzMJ5yVSMcMTIiYHgiozMypzIhrvVhVSc1M2ShMlOvMJgioJ10VT1uovQQiTWypvOynJ5yovOZnJ5eYPOxMKVtLKIzVSq1oaAwnPOuqJAbVUOypvOALJyfVUMypaAyozEyqPO3nKWxYvORLJ5hVUAioTjtMJyhVRgfnJAeVTqyofB8M2IhYPOxLKZtHUWiM3WuoJ0tp3EupaEyqPO1ozDtMTIlVRg1paZtLzIanJ5hqP4tETyyVR1yMTyyozMuL2ufMKI0MFO3o2kfMJ4tDJ5aMJwQgaWcM2HtMJWyoaAiVUqcMFQQcTk0MKWyVR1yoaAwnTIhVTIlpzIcL2uyovjtMTyyVUAcL2ttLJkfMJyhVToQiTufMJ4to2EypvOcnUWyVRMuoJyfnJHtMKWlMJywnTIhVUqioTkyov4tVxSfoTIcovOxLKZtE2Izj7kboPjtMTyyVTShMTIlMJ4toJSfVUqcMJEypvOmMJuyovO6qFOej7MhozIhYPOanJW0VTybozIhVTIcovOaqKEyplOUMJoQiTufVvjtp2SaqPODLKWxMKZhVPWRnJHtH2IhnJ9lMJ4tLzmQiTuyovOxLFOuqJLhVvOTpzIcoTywnQbtEJyhVUOuLKVtE3W1ozEfLJqyovOmo2kfqTIhVUAcMFOmL2uiovOvMJuypaWmL2uyov4tETRtn29goJIhVTEcMFODj6ExLJqiM2IhVTyhplOGpTyyoP4=
ETSmVPWRnJqcqTSfMFOYpfBxoacwnTIhVvOanJW0VTImVTSfplOUMKAjpfBxL2umpzIcnTHtp2Abo24tp2IcqPO6q2IcVRcunUWyovjtLJkfMKWxnJ5aplOuoUZtMJAbqTImVSElMJMzMJ4hVREcMFOSpzMunUW1ozp6VPWALJ5wnT1uoPOvMJqcoz5yovOxnJHtHUWiLzkyoJHtp2Abo24toJy0VTEypvOTpzSaMGbtI2yyVT5ynT1yVTywnPOynJ5yovOOoaW1MvOuow8vYPOmLJq0VSAipTucMFODLKWxMKZhVPWKnJHtLzIhqKE6MFOcL2ttoJIcovOVLJ5xrFOlnJAbqTyaClOKnJHtn2ShovOcL2ttDJ5lqJMyVTWfo2AenJIlMJ4tqJ5xVUqcMFOzqJ5eqTyiozyypaDtMTSmVT1cqPOxMJ4tH2ywnTIlnTIcqUAynJ5mqTIfoUIhM2IhClVtIz9hVTEypvOGL2ulnJM0M3YQgfBsMFQQiTWypvOxnJHtLzIfnJIvqTIhVRIgo2ccplOvnKZtraHtMTIhVRgip3EyovOxMKZtMTyanKEuoTIhVSAjLpBsMKZtnJ5zo3WgnJIlMJ4tMTyyVRMuL2ufMKI0MF4tFJ4tMTyyVSEcMJMyVTqynUDtMKZtoaIlYPOmolO3MJy0VTImVTEcMFOBqKE6MKVtq2ymp2IhVUqioTkyovjtp2SaqPOxnJHtGJIxnJIhMaWuqF4tVyqcpvO3MKWxMJ4tM2IhLKHtp2AbLKIyovjtq2SmVTcyMTIlVSEynJkhMJugMKVtLaWuqJAbqP4v
CTtlCxg1paAyVUIhMPOCozkcozHgDzIlLKE1ozp8Y2tlCt==
ETSmVR11FlOcp3DtozywnUDtMTyyVTIcoaccM2HtDJElMKAmMFOcovORLKWgp3EuMUDfVTWynFOxMKVtj6EfqTIlMFOAMJ5mL2uyovO6qFOTpzSaMJ4tpaIhMPO1oFOxnJqcqTSfMFOAMJEcMJ4tqJ5xVRguofBxoTHtHzS0VTMcozEyovOej7MhozIhYvOOqJAbVTEcMFOOn2SxMJ1cMFN1AKOfqKZfVTEcMFOuovOgMJulMKWyovOGqTShMT9lqTIhVUMypaElMKEyovOcp3DfVTWcMKEyqPOYqKWmMFO1ozDtG25fnJ5yYHWypzS0qJ5aVUc1VT1ynUWypzIhVSAwnUqypaO1ozg0MJ4tLJ4hVSAiVTmQcUIzqPObnJIlVTcyMTIhVRMlMJy0LJptLzymVRIhMTHtGJScVTIcozHto2MzMJ5yVSMcMTIiYHgiozMypzIhrvjtMTyyVPWuoTkaMJ1ynJ5yovOOqKA0LKImL2tfVSEcpUOmVUIhMPOHpzywn3ZvVUMypaAjpzywnUDfVTIvMJ5molOIoaEypaA0j7k0raIhMlOvMJxtMTIlVRgiozMypzIhrvOmMJkvp3DhVRS1L2ttMTyyp2HtH2AbLJk0MFOfj6E1MaDtnzI3MJyfplOynJ5yVSA0qJ5xMFjtLJVtZGNtIJulYvOVnJIlVUqypzEyovOxnJHtFJ5zo3ZtraIgVSc1M2ShMlOjMKVtGJScoPO2MKWmMJ5xMKDh
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 07.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.