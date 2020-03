In der Coronakrise gibt es weniger Unfälle und Straftaten

TÄTERBESCHREIBUNG

Nach dem Angriff auf Sicherheitsleute in Wehen ergriffen die beiden Täter zu Fuß in Richtung Platter Straße die Flucht. Einer der beiden Angreifer soll etwa 1,80 Meter groß sowie sehr kräftig gewesen sein und ein arabisches Erscheinungsbild sowie einen dunklen Vollbart gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Baseballmütze mit weißer Beschriftung auf der Vorderseite und einem grauen Kapuzenpullover. Der zweite Angreifer soll ebenfalls ein arabisches Erscheinungsbild sowie einen dunklen Vollbart gehabt haben und etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er soll eine schwarze Brille, eine dunkle Steppweste, einen grauen Pullover und blaue Jeans getragen haben. Zeugen melden sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter Telefon 06124-707 80.