In Enge der Wohnung kann Familienstreit in Gewalt eskalieren

HILFSANGEBOTE

Die Interventionsstelle gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen Alzey ist auch in Zeiten des Kontaktverbots und der vorübergehenden Schließung der meisten öffentlichen Einrichtungen für Beratungen telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 06731-99 68 15 oder per E-Mail unter IST-Alzey@diakonie-rheinhessen.de; Telefonsprechzeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 13 Uhr.



Frauennotruf im Frauenzentrum Hexenbleiche: Telefon: 06731-72 27 oder -1 97 40, E-Mail: notruf-alzey@t-online.de