Kommentar

Aus aller Welt

Stefanie Widmann Lokalredakteurin Alzey
Stefanie Widmann: Lokalredakteurin Alzey
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Donnerstag, 02.04.2020 - 02:00
4 min

In Enge der Wohnung kann Familienstreit in Gewalt eskalieren

Zu Corona-Zeiten hängen Familien eng aufeinander. Vor allem in kleinen Wohnungen kann Streit in Gewalt eskalieren. Diplomsozialpädagogin rät, wie Frauen mit Gefahr umgehen können.

Stefanie Widmann: Lokalredakteurin Alzey
Von Stefanie Widmann
Lokalredakteurin Alzey
Manchmal hilft es, bei einem Streit auch mal alleine nach draußen zu gehen – auch zu Corona-Zeiten. Foto: pololia - stock.adobe

Manchmal hilft es, bei einem Streit auch mal alleine nach draußen zu gehen – auch zu Corona-Zeiten. (Foto: pololia - stock.adobe)

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HILFSANGEBOTE
Die Interventionsstelle gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen Alzey ist auch in Zeiten des Kontaktverbots und der vorübergehenden Schließung der meisten öffentlichen Einrichtungen für Beratungen telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 06731-99 68 15 oder per E-Mail unter IST-Alzey@diakonie-rheinhessen.de; Telefonsprechzeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 13 Uhr.

Frauennotruf im Frauenzentrum Hexenbleiche: Telefon: 06731-72 27 oder -1 97 40, E-Mail: notruf-alzey@t-online.de
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