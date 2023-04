„In ihren Worten“: Notizen von Amy Winehouse

London (dpa) - . Eine Sammlung von bisher unveröffentlichten Aufzeichnungen, handgeschriebenen Lyrics und persönlichen Fotos von Amy Winehouse („Rehab“) wird Ende August erscheinen - zwei Wochen bevor die gestorbene Sängerin 40 Jahre alt geworden wäre. Das Buch trägt den Titel „Amy Winehouse: In Her Words“, also „In ihren Worten“, und soll laut einer Ankündigung bei Twitter das „unglaubliche Schreibtalent, ihren Witz, ihren Charme und ihre Lebensfreude beleuchten“. Es erscheint zunächst auf Englisch und kostet umgerechnet etwas mehr als 30 Euro.