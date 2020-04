In Kreuznacher Krankenhäuser werden Operationen verschoben

„KEIN GUTES GEFÜHL, WARTEN ZU MÜSSEN“

Berthold Mathern (61), der seit 1993 als Fahrer der Landräte im Kreis Bad Kreuznach unterwegs ist, ist einer der betroffenen Patienten, bei denen ein OP-Termin abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. In seinem rechten Oberschenkel wurde ein Aneurysma festgestellt, eine 2,2 Zentimeter große Arterienerweiterung, die ohne Vorwarnung platzen und dann zu einer schweren inneren Blutung führen kann.



Ab drei Zentimetern Durchmesser gilt ein solches Aneurysma als gefährlich, aber Mathern sollte sicherheitshalber nichts Schweres heben und das Bein nicht zu stark beanspruchen. Er darf aber weiterhin als Fahrer von Landrätin Dickes arbeiten und in seiner Freizeit spazieren gehen. „Wenn ich einen der Hunde aus dem Tierheim ausführe, könnte es aber passieren, dass ich in ein Erdloch trete oder einen ähnlichen Unfall habe. Das wäre dann sehr gefährlich“, sagt Mathern. Nachdem sein Termin durch die Mainzer Uni-Klinik abgesagt wurde, hat er versucht, einen OP-Termin in anderen Kliniken in Heidelberg oder Bad Homburg zu bekommen – ohne Erfolg. „Es ist kein gutes Gefühl, auf eine Operation warten zu müssen, ohne einen Termin in Aussicht zu haben. Ich habe Angst, dass etwas passieren könnte“, verrät Berthold Mathern.