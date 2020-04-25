Samstag,
25.04.2020 - 02:00
3 min
In Neunkirchen kommt der Gottesdienst ohne Pfarrer aus
An Ostersonntag blieb die Cosmas- und Damianskirche offen. Gläubige probierten neue Formen aus, etwa eine Gebetswand und die Predigt "on-lein".
Von Matthias Voigt
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
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