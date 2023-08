Wie verhalte ich mich, wenn es blitzt?

Dort kam es am Wochenende zum Unglück in der Gemeinde Unterensingen (Landkreis Esslingen): Ein Blitz schlug in einen Baum an der Biertischgarnitur eines Ausflugslokals ein. Ein 35-Jähriger starb in der Folge, mehrere Menschen wurden verletzt. Die 43 Jahre alte Frau, ein elfjähriger Junge sowie eine Mutter mit zwei Kindern hatten sich ebenfalls unter dem Baum aufgehalten, als der Blitz einschlug. Die 43-Jährige und der Junge erlitten wie der Mann lebensgefährliche Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Während es dem Kind am Sonntag laut Polizei etwas besser ging, lag die Frau weiter auf der Intensivstation.