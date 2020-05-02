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Samstag, 02.05.2020 - 00:00
2 min

In Roxheim gibt es Gottesdienst am Küchentisch

Der Roxheimer evangelische Pfarrer Sebastian Gutzeit hat gute Idee. Bei ihm gibt es einen Gottesdienst mit einem „Spielbrett“, einem Teelicht und etwas Zeit zum Innehalten.

Von Wolfgang Bartels
Mit dem Teelicht über zehn Stationen zu Gottes Segen – diese Idee zu einem ganz privaten „Gottesdienst am Küchentisch“ hatte der Roxheimer Pfarrer Sebastian Gutzeit. Foto: Wolfgang Bartels

Mit dem Teelicht über zehn Stationen zu Gottes Segen – diese Idee zu einem ganz privaten „Gottesdienst am Küchentisch“ hatte der Roxheimer Pfarrer Sebastian Gutzeit. (Foto: Wolfgang Bartels)

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