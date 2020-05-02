Samstag,
02.05.2020 - 00:00
2 min
In Roxheim gibt es Gottesdienst am Küchentisch
Der Roxheimer evangelische Pfarrer Sebastian Gutzeit hat gute Idee. Bei ihm gibt es einen Gottesdienst mit einem „Spielbrett“, einem Teelicht und etwas Zeit zum Innehalten.
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