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Freitag, 17.04.2020 - 02:00
2 min

In Rüsselsheimer Bussen kann nun per Dose gezahlt werden

Die Rüsselsheimer Stadtwerke machen das Bezahlen im Bus wieder möglich: Ab 18. April kann das Geld für den Fahrschein in eine Dose in den Fahrzeugen eingeworfen werden.

Von mkr
Das Geld für den Fahrschein kann in eine Dose im Bus gezahlt werden. Foto: Michael Niere

Das Geld für den Fahrschein kann in eine Dose im Bus gezahlt werden. (Foto: Michael Niere)

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