Freitag,
17.04.2020 - 02:00
2 min
In Rüsselsheimer Bussen kann nun per Dose gezahlt werden
Die Rüsselsheimer Stadtwerke machen das Bezahlen im Bus wieder möglich: Ab 18. April kann das Geld für den Fahrschein in eine Dose in den Fahrzeugen eingeworfen werden.
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