Ina Paule Klink, Christian Kohlund und Pummel

Auch spielte der Schweizer Schauspieler 2014 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg den Bösewicht in „Unter Geiern - Der Geist des Llano Estacado“. Kohlund hat nach eigenen Worten heimlich „Karl May“-Bücher unter der Kirchenbank gelesen, als er Anfang der 1960er Jahre in einer Schweizer Klosterschule vor 6.00 Uhr morgens zur Heiligen Messe musste.