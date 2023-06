Indien und die vielen Straßenhunde: Retten oder töten?

Neu Delhi (dpa) - . Wie aus einem Horrorfilm: Hunde greifen ein Kind auf einem Parkplatz an. Die Tiere ziehen an den Kleidern, beißen dem Jungen in Arme, Beine und Gesicht. Später stirbt der Fünfjährige. Das passierte Medien zufolge zum Beispiel im März in der indischen Stadt Hyderabad. Ähnliche Berichte liest man in Indien alle paar Tage in den Medien. Es gibt deshalb auch Ratgeber-Artikel. „Wie schützt du dich, wenn ein streunender Hund angreift? Hier sind 5 Tipps“, schrieb kürzlich etwa die „Hindustan Times“. Sie riet zum Beispiel: direkten Augenkontakt vermeiden, Abstand halten, nicht wegrennen.