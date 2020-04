Infiziertenzahl bleibt konstant

Jetzt teilen:

VOGELSBERGKREIS - (red). Wie das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises mitteilt, gab es am Sonntag keine neuen Corona-Fälle. Am Samstag hatte das Gesundheitsamt lediglich eine bestätigte Neuinfektion zu vermelden gehabt. Die Gesamtzahl der Infizierten beläuft sich damit aktuell auf 120 Personen. Die Zahl der Genesenen hat sich über das gesamte Wochenende nicht verändert, 88 Menschen haben nach derzeitigen Erkenntnissen die Erkrankung gut überstanden. Zieht man die fünf im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Personen in Betracht, verbleiben somit derzeit 27 aktive Fälle im Kreisgebiet, wie die Kreispressestelle mitteilte.