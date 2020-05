Interaktiv: Welchen Kreise stoßen an die Corona-Obergrenze?

50 neue Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen: Erreicht eine Region in Deutschland diese Schwelle, muss künftig reagiert werden. (Foto: 23Grad)

REGION - Bund und Länder haben weitreichende Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen vereinbart. Doch Forscher sind skeptisch. Einige Epidemiologen halten den von Bund und Ländern eingeführten Notfallmechanismus im Kampf gegen das Coronavirus für grundsätzlich nachvollziehbar. Zum Teil gibt es aber Zweifel, ob die Schwelle von 50 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen niedrig genug angesetzt ist.

"Die Regelung schafft immerhin einen gewissen Anspruch, die lokalen Gesundheitsämter in die Lage zu versetzen, auf lokale Ausbrüche schnell und wirksam reagieren zu können", sagte der Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, Gerard Krause. Das müsse in der aktuellen und auch der zu erwartenden Situation unbedingt gegeben sein. Wie man genau auf die oben genannte Schwelle gekommen sei, wisse er aber nicht.

So sehen die aktuellen Infektionsraten in Kreisen und Städten in den vergangenen sieben Tagen aus. Klicken Sie auf einzelne Kreise oder nutzen Sie die Such-Funktion, um die Region Deutschlands zu finden, die Sie interessiert.

