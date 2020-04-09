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Donnerstag, 09.04.2020 - 10:25
2 min

Internet-Gottesdienste zum Osterfest

Aus der Dieburger Pfarrkirche werden liturgische Feiern auf Youtube übertragen. An den Feiertagen sind mehrere Livestreams geplant, der erste bereits am Gründonnerstag ab 19 Uhr.

Von Michael Prasch
Der Dekan des Katholischen Dekanats Dieburg, Alexander Vogl, lässt Gottesdienste in der Karwoche sowie an Ostern per Livestreaming aus der Dieburger Pfarrkirche "St. Peter und Paul" übertragen. Foto: Michael Prasch

Der Dekan des Katholischen Dekanats Dieburg, Alexander Vogl, lässt Gottesdienste in der Karwoche sowie an Ostern per Livestreaming aus der Dieburger Pfarrkirche "St. Peter und Paul" übertragen. Foto: Michael Prasch

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 09.04.2020 um 02:00 Uhr publiziert.
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