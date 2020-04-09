Internet-Gottesdienste zum Osterfest

Aus der Dieburger Pfarrkirche werden liturgische Feiern auf Youtube übertragen. An den Feiertagen sind mehrere Livestreams geplant, der erste bereits am Gründonnerstag ab 19 Uhr.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 09.04.2020 um 02:00 Uhr publiziert.