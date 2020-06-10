Mittwoch, 10.06.2020 - 04:45
9 min
Interview: Ben Hodges zum angeblichen Rückzugsplan von Trump
Von Stefan Schröder
Chefredakteur VRM
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Zur Person: Ben Hodges
Benjamin (Ben) Hodges, Jahrgang 1958, war bis zu seinem Ausscheiden aus dem US-Militärdienst 2017 Kommandeur der US-Heeresstreitkräfte in Europa mit dem Hauptquartier in Wiesbaden-Erbenheim. Ungewöhnlich für einen hohen US-Offizier war sein öffentlichkeitswirksames Werben für eine Abschreckungspolitik gegenüber Russland. Heute arbeitet er als Berater für das Center for European Policy Analysis (CEPA) und ist Inhaber des Pershing-Lehrstuhls. Hodges lebt in den USA und in Frankfurt.
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