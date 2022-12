Psychotherapeutin: „Social Media kann einengen”

Nein, ich finde den Algorithmus von TikTok schwierig. Es geht schnell, dass man als Userin und User in bestimmte Video-Inhalte reinrutscht, die einem dann immer wieder präsentiert werden. Um diese Plattform mit Genuss nutzen zu können, braucht es ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit. Ich muss mir also immer wieder bewusst machen, womit ich mich gerade auseinandersetze. Die Gefahr sich beispielsweise durch präsentierte ideale Körperbilder unter Druck gesetzt zu fühlen ist hoch.

Können Kinder und Jugendliche das?

Nein, definitiv nicht. Deshalb braucht es eine zugewandte Begleitung der Mediennutzung. Etwa durch Eltern und andere Erziehende, die helfen, diese Dinge zu hinterfragen. Es ist wichtig, mit dem Kind und dem Jugendlichen in den Austausch zu kommen. Ich kann meine Tochter beispielsweise fragen: Ich habe den Eindruck, dass dich das richtig begeistert, was du da siehst. Was genau gefällt dir daran? Was glaubst du, was sich für dich ändern würde, wenn du so leben würdest?