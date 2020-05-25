Montag, 25.05.2020 - 03:00
4 min
Interview mit Jan Kraus: „Ortsgemeinschaften funktionieren“
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ZUR PERSON
Rechtsanwalt Jan Kraus von der Bürgergruppierung „Hünstetter Liste“ wurde 2012 zum ersten Mal zum Bürgermeister der rund 10 000-Einwohner-Gemeinde Hünstetten gewählt.
Bei seiner Wiederwahl 2018 hatte der im Hünstetter Ortsteil Strinz-Trinitatis lebende Politiker keinen Gegenkandidaten. 72,4 Prozent der Wähler stimmten dafür, dass er in seine zweite Amtsperiode gehen kann.
Bei seiner Wiederwahl 2018 hatte der im Hünstetter Ortsteil Strinz-Trinitatis lebende Politiker keinen Gegenkandidaten. 72,4 Prozent der Wähler stimmten dafür, dass er in seine zweite Amtsperiode gehen kann.
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