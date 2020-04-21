Dienstag, 21.04.2020 - 23:00
3 min
Interview mit Pflegeschülern: "Auch ohne Krise geben wir alles"
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ZU DEN PERSONEN
Josephine Pösel lernt, wie ihr Kollege Can Hilinc, an der Krankenpflegeschule der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg in Groß-Umstadt. Beide sind im dritten und letzten Ausbildungsjahr. Die 23 Jahre alte Frau kommt aus Oberzent im Odenwald und arbeitet derzeit bereits auf der Intensivstation in Groß-Umstadt.
Ihr 18 Jahre alter Kollege Can Hilinc stammt aus Höchst im Odenwald und arbeitet derzeit an der Asklepios Schlossberg-Klinik in Bad König, die in der Ausbildung mit der Kreisklinik kooperiert. (rj)
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