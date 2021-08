Invasion der Stechmücken: Was gegen die Plagegeister hilft

Zur Person: Andreas Larem

Andreas Larem hat in Darmstadt technische Biologie studiert und zum Thema Insektenviren geforscht und promoviert. Seit September 2019 ist er in Dillenburg am Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen am Aufbau der neu gegründeten Geschäftsstelle Klimaanpassung beteiligt.



Neben der wissenschaftlichen Begleitung des aktuell laufenden Tigermücken-Monitorings in Hessen sind er und seine Kollegen dabei ein Zecken-Monitoring zu planen.