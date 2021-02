Inzidenz im Kreis Bad Kreuznach steigt wieder über 35

Jetzt teilen:

BAD KREUZNACH - (hg). Zurück auf Orange. Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist – Stand Dienstag, 17. Februar – im Vergleich zum Vortag um 15 offiziell registrierte Fälle gestiegen und liegt damit bei insgesamt 4080. Die Wocheninzidenz liegt innerhalb des Landkreises nach dem Rechenmodell des Landes nun wieder bei 37,9. Die Corona-Ampel springt dadurch nach nur einem Tag in der niedrigsten Warnstufe wieder von „Gelb“ auf die Gefahrenstufe „Orange“. Insgesamt sind bisher 113 (keine Veränderung zum Vortag) mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben. Aktuell stehen 260 infizierte Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. 18 dieser Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden folgende Fallzahlen aus den Gebietskörperschaften des Kreises gemeldet: Stadt Bad Kreuznach: 30, VG Bad Kreuznach: 3, VG Rüdesheim: 2, VG Nahe-Glan: 15, VG Lalo-Stromberg: 8, VG Kirner Land: 2.