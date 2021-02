Inzidenz in Worms und im Landkreis Alzey-Worms steigt an

Die Auswertung eines Corona-Schnelltests. (Foto: Matthias Rietschel/epd)

ALZEY-WORMS - Das, was am Sonntag für die ganze Bundesrepublik zu beobachten ist, ist auch für die Stadt Worms und den Landkreis Alzey-Worms festzustellen: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder. Nachdem die Inzidenz für Worms am Freitag bei 58,7 gelegen hatte, meldet das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Sonntag, Stand 11.12 Uhr, einen Wert von 68,2. Am Samstag war der Wert mit 63,3 ebenfalls schon höher als am Vortag.

Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz nun zum fünften Mal in Folge gestiegen, nachdem sie am 16. Februar mit 49,1 kurzzeitig unter den Schwellenwert von 50 gefallen war und ihren Tiefststand seit dem 24. Oktober 2020 erreicht hatte. Im landesweiten Vergleich bewegt sich Worms nun an elfter Stelle von 36 Städten und Landkreisen, das heißt zehn Städte oder Landkreise in Rheinland-Pfalz haben eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz als die Stadt Worms. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Worms liegt weiterhin über dem Landesdurchschnitt. Für Rheinland-Pfalz wird am Sonntag vom Gesundheitsministerium ein Wert von 51,6 gemeldet. Über das Wochenende sind in Worms dreizehn Corona-Fälle hinzugekommen.

Aktuell keine weiteren Todesfälle gemeldet

Die Inzidenz für den Landkreis liegt am Sonntag bei 48,6. Das meldet das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Am Freitag wurde sie mit 43,2 angegeben. Weshalb die Inzidenzwerte zuletzt anstiegen, ist unklar. Dies könnte mit der Ausbreitung der mutierten Coronaviren zusammenhängen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit mutierten Coronaviren ist in dieser Woche im gesamten Bundesland gestiegen – auf insgesamt 719 Fälle am Sonntag. Die Sieben-Tag-Inzidenz ist eine wichtige Kennziffer für das Corona-Infektionsgeschehen in der Region. Sie gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, dem Gesundheitsamt gemeldet wurden.

Laut den Zahlen des Gesundheitsministeriums wurden im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntagmorgen für den Landkreis elf neue Corona-Fälle bekannt, weitere Todesfälle sind im Kreis nicht dazugekommen. Auch für die Stadt Worms wurden keine weiteren Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gezählt.

Weitere Einzelheiten zum Infektionsgeschehen, etwa eine Aufschlüsselung der Fälle nach Gemeinden, liegen am Sonntag nicht vor. Anders als an den Werktagen veröffentlicht das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms an den Sonntagen keinen Lagebericht zu den Fallzahlen im Kreis und in der Stadt Worms, für die die Behörde ebenfalls zuständig ist. Außerdem werden am Wochenende weniger Corona-Tests durchgeführt.