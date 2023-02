Iranische Protesthymne „Baraye“ erhält Grammy

Los Angeles/Teheran (dpa) - . Die iranische Protesthymne „Baraye“ ist mit einem Grammy ausgezeichnet worden. Die Ballade des Sängers Scherwin Hadschipur, die während der jüngsten Protestwelle im Iran Millionen Menschen berührt hatte, gewann bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles in der Kategorie Bester Song für sozialen Wandel.