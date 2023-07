Ist das Banksys Stimme? Aufnahme von 2005 im Podcast

Das NPR-Gespräch wurde am 24. März 2005 ausgestrahlt, wenige Tage, nachdem Banksy unerkannt mehrere Werke in den New Yorker Museen Metropolitan Museum of Art und Brooklyn Museum gezeigt hatte. Dafür verkleidete er sich als „britischer Rentner“, gesehen wurde ein Mann mit Bart und Regenjacke. „Ich fand einige davon ganz gut, deshalb dachte ich: Stell sie in einer Galerie aus“, sagte der angebliche Banksy im Radio-Interview. „Sonst würden sie einfach zu Hause bleiben und niemand würde sie sehen. Wenn man darauf wartet, dass andere Leute sich an das dranhängen, was man tut, wartet man ewig. Da kann man also getrost den Mittelsmann ausschalten und es einfach selbst in die Hand nehmen.“