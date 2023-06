„Ist der süß!“ Ja, aber....

Aber es müssen eben alle in der Familie wollen. Ich hatte nie Haustiere und wollte nie welche. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und meine Großeltern hatten Hühner und Stallhasen, ich mag Hunde, habe aber oft ein bisschen Angst vor ihnen, und mit Katzen konnte ich noch nie was anfangen. Ehrlich gesagt dachte ich, das Thema sei inzwischen auch durch. Der Große ist nun 18, der „Kleine“ wird 16 – und dann kam wieder meine beste Freundin vorbei. Ihr Hund ist vor einem Jahr gestorben und nun ist sie wieder auf der Suche. Zusammen haben wir „Hunde in Not“-Videos angeschaut – und die Jungs haben mich ertappt, als ich ins Schwärmen geraten bin: „Ist der süß!“