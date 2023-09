Ist eine Reparatur der „Fremantle Highway“ möglich?

Die Arbeiten an dem im Juli havarierten Schiff könnten dem Koole-Sprecher zufolge mehrere Monate in Anspruch nehmen. Der Riesenfrachter werde teilweise demontiert. „Was nicht beschädigt ist, wird für einen möglichen späteren Wiederaufbau aufbewahrt“, sagte der Sprecher. „Das Ziel und der Reiz dieser Sache ist es, zu versuchen, die Schäden zu beseitigen, den Rest zu reparieren und das Schiff wieder fahrbereit zu machen.“ Was danach mit dem Frachter geschehen könnte, sei aber noch unklar.