Italienischer Komponist Ennio Morricone ist gestorben

Der aus Italien stammende Hollywood-Filmkomponist Ennio Morricone ist im Alter von 91 Jahren gestorben, wie ein Anwalt der Familie bestätigte.

ROM - Der für seine Filmmusiken berühmte italienische Komponist Ennio Morricone ist tot. Er sei im Alter von 91 Jahren gestorben, wie ein Anwalt der Familie am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Rom bestätigte.

Morricone komponierte die Filmmusik von mehr als 500 Filmen. Sein Name wird vor allem mit dem Genre des Italowesterns in Verbindung gebracht, da er die Musik für 30 solcher Filme erschaffen hat. Doch er komponierte auch Filmmusik für andere Genres. Morricone erhielt 2007 den Oscar für sein Lebenswerk sowie 2016 einen weiteren für die Musik zum Film "The Hateful Eight" von Regisseur Quentin Tarantino. Eines seiner bekanntesten Stücke ist der Soundtrack zum Westernklassiker "Spiel mir das Lied vom Tod".