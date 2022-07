Italiens Staatschef nimmt Rücktritt von Draghi an

Mario Draghi, Ministerpräsident von Italien, winkt am Ende seiner Rede im Parlament. Italiens Staatspräsident Mattarella hat den Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi angenommen. Das teilte der Quirinalspalast am Donnerstag in Rom mit. Die Regierung bleibe zunächst für die laufenden Geschäfte im Amt. (Foto: Roberto Monaldo/ Lapresse / Robe/LaPresse/dpa)