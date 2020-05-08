Freitag,
08.05.2020 - 01:00
2 min
Jahreskarten für Wormser Tiergarten und Bäder verlängert
Viele haben Dauerkarten für beliebte Einrichtungen oder ein Theater-Abo. Doch vieles war und ist geschlossen. Was nun?
Von Roland Keth
Lokalredakteur Worms
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