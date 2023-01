Jahrhundertflut in der westaustralischen Kimberley-Region

Der Minister für die Notdienste in der Region, Stephen Dawson, sagte, die Situation sei sehr gefährlich und verändere sich ständig. „Wir haben so einen Regen schon seit mindestens 100 Jahren nicht mehr gesehen“, sagte er. „Es ist schockierend, wie hoch was Wasser steht.“ Nicht nur Menschen waren in Gefahr, sondern auch die Tierwelt: Auf Aufnahmen des Senders 9News war zu sehen, wie Kängurus und Kühe versuchten, sich vor den Fluten in Sicherheit zu bringen. Wallabys flüchteten auf Veranden von Häusern, um ihr Leben zu retten. Die Behörden warnten auch vor Schlangen in den Wasserfluten.