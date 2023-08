Jahrzehnte in Todeszelle: Japaner kämpft um Freispruch

Iwao Hakamada ist inzwischen 87 Jahre alt. Die jahrzehntelange Isolationshaft hat den einstigen Profi-Boxer psychisch und physisch gezeichnet. Er ist nicht mehr in der Lage, die Realität zu begreifen. „Er lebt jetzt in einer Wahnvorstellung“, erzählt seine 90 Jahre alte Schwester Hideko Journalisten am Club der Auslandskorrespondenten in Tokio. „Er glaubt, der Prozess sei vorbei.“ All die Jahrzehnte hat Hideko für ihren Bruder gekämpft, um seine Unschuld zu beweisen.