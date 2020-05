Jan Metzer fordert klare Perspektive für Eltern und Kitas

Notgruppen in den Kindergärten und eine besondere Belastung für Eltern: Die Corona-Krise stellt alle Beteiligten vor Herausforderungen. (Foto: dpa)

ALZEY-WORMS - (red). Anlässlich des Tages der Kinderbetreuung weist der Bundestagsabgeordnete Jan Metzer auf die besondere Rolle hin, die den Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas sowie den Tageseltern zukommt. Sie seien neben den Eltern ganz maßgeblich diejenigen, die den Kindern soziale Kompetenzen vermitteln und ihnen die Möglichkeit geben, sich frei entfalten zu können. Sie unterstützten diese so wichtige Entwicklung und bereiteten die Kinder über viele Jahre behutsam auf die nächste Lebensphase des Schulalltags vor. Die Bedeutung ihres Engagements und ihrer Arbeit zeige sich gerade in der jetzigen Situation noch einmal ganz besonders. „Hier wird Herausragendes geleistet!“, sagt Metzer. Derzeit ermögliche die Notbetreuung vielen Eltern ein Weiterarbeiten, die in Berufen beschäftigt sind, die das Land insgesamt und nicht zuletzt auch das Gesundheitssystem am Laufen halten.

Vergessen dürfe man aber keinesfalls die Eltern, die Arbeit und Kinderbetreuung in diesen Wochen unter einen Hut bringen müssten. Diese Doppelbelastung sei enorm, darum gelte auch den Eltern der besondere Respekt und die größte Anerkennung.

Der Bundestagsabgeordnete des Kreises Alzey-Worms fordert mit Blick auf den Weg aus dem Corona-Lockdown: „Kindertagesstätten, Tageseltern und Eltern brauchen eine klare Perspektive.“ Natürlich müsse bei jeder Lockerung der Schutzmaßnahmen das Ansteckungsrisiko beachtet werden. „Aber wenn die Zahlen sich weiter positiv entwickeln, dann braucht es einen ganz konkreten Fahrplan, wann es wie weitergeht“, fordert Metzler. Dabei sei sicherlich besonders die Einhaltung der Hygiene eine ganz besondere Herausforderung.

Den bundesweiten Tag der Kinderbetreuung gibt es seit 2012, er wird koordiniert von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Für Jan Metzler ist das Datum für den Tag der Kinderbetreuung einen Tag nach Muttertag sehr gut gewählt. Denn für beide Tage gelte: Wertschätzung müsse es das ganze Jahr geben – an diesem einen Tag im Jahr aber eben ganz besonders.