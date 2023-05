Japan: Mutmaßlicher Täter nach Tat mit vier Toten gefasst

Nagano (dpa) - . Nach einer Gewalttat mit vier Toten in der japanischen Präfektur Nagano ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete, wurde der Mann in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) vor dem Haus seines Vaters in der Stadt Nakano überwältigt.