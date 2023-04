Japanischer Filmkomponist Ryuichi Sakamoto gestorben

Tokio (dpa) - . Der japanische Filmkomponist, Musiker, Schauspieler und Produzent Ryuichi Sakamoto („Der letzte Kaiser“, „The Revenant – Der Rückkehrer“) ist tot. Er starb bereits am vergangenen Dienstag, wie sein Büro am Sonntag bekanntgab. Das Musik-Genie wurde 71 Jahre alt. Sakamoto litt an Krebs. Er ist bereits im Kreis engster Angehöriger bestattet worden, hieß es. Die genaue Todesursache war zunächst nicht bekannt.