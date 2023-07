„Je t'aime, moi non plus“: Jane Birkin ist tot

Die Wahlfranzösin, die am 14. Dezember 1946 in London als Tochter der Schauspielerin Judy Campbell geboren worden war und 1968 nach einer Scheidung England verlassen hatte, wirkte in mehr als 50 Filmen mit. Dazu zählt etwa der Erotikfilm „Egon Schiele - Exzesse“ aus dem Jahr 1981. Ihren Durchbruch als Schauspielerin schaffte sie in Michelangelo Antonionis „Blow up“ (1966). Darin spielte sie ein Fotomodell, nur bekleidet mit Kniestrümpfen. In dem prickelnden Erotik-Thriller „Der Swimmingpool“ ist sie neben Romy Schneider und Alain Delon zu sehen. Jacques Rivette machte sie in seinem in Cannes mit dem Jury-Preis ausgezeichneten Film „Die schöne Querulantin“ an der Seite von Michel Piccoli zum Modell eines Malers.