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Samstag, 11.04.2020 - 03:00
3 min

Jeden Tag ein Wunschkonzert in Ober-Ramstadt

Der Ober-Ramstädter Musiker Thomas Markowic und seine Söhne spielen allabendlich auf der Terrasse Lieder für die Nachbarschaft. Das Repertoire reicht von "Bella Ciao" bis "Insomnia".

Von Miriam Gartlgruber
Auf der heimischen Terrasse in Ober-Ramstadt spielen Thomas Markowic (am Keyboard) und seine Söhne Toni (8, an der Flöte) und Luis (11, am Schlagzeug) täglich für die Nachbarschaft. Foto: Julia Markowic

Auf der heimischen Terrasse in Ober-Ramstadt spielen Thomas Markowic (am Keyboard) und seine Söhne Toni (8, an der Flöte) und Luis (11, am Schlagzeug) täglich für die Nachbarschaft. Foto: Julia Markowic

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Fotos
Auf der heimischen Terrasse in Ober-Ramstadt spielen Thomas Markowic (am Keyboard) und seine Söhne Toni (8, an der Flöte) und Luis (11, am Schlagzeug) täglich für die Nachbarschaft. Foto: Julia Markowic

Auf der heimischen Terrasse in Ober-Ramstadt spielen Thomas Markowic (am Keyboard) und seine Söhne Toni (8, an der Flöte) und Luis (11, am Schlagzeug) täglich für die Nachbarschaft. Foto: Julia Markowic

In ein kleines Glas können Wünsche gesteckt werden, aus denen dann das jeweilige Tagesstück gezogen wird. Foto: Julia Markowic

In ein kleines Glas können Wünsche gesteckt werden, aus denen dann das jeweilige Tagesstück gezogen wird. Foto: Julia Markowic

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