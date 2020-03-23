Montag,
23.03.2020 - 02:00
2 min
„Jeder muss seinen Teil beitragen“
Bürgermeister Gottfried Störmer wendet sich mit einem offenen Brief zum Verhalten in der Corona-Krise an die Lampertheimer.
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