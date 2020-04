Jennifer Lopez macht bei Corona-Aktion mit

«Wir bleiben zuhause, um jene an vorderster Front zu schützen - Ärzte, Krankenschwestern und Techniker, die so hart arbeiten, um Leben in den Krankenhäusern zu retten», sagt Lopez in einem Video. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa)