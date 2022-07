Jennifer Lopez und Ben Affleck besorgen sich Heiratslizenz

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben sich in Las Vegas die Heiratslizenz besorgt. (Bild: dpa) (Foto: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa)

Las Vegas - Star-Musikerin Jennifer Lopez (52) und Hollywood-Schauspieler Ben Affleck (49) haben sich in der Casinostadt Las Vegas (US-Staat Nevada) eine Heiratslizenz besorgt. Dies teilte die zuständige Behörde im Bezirk Clark County am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Lopez und Affleck seien am Samstagabend kurz vor Mitternacht (Ortszeit) in dem Marriage License Bureau erschienen, sagte die leitende Beamtin Lynn Goya. Innerhalb eines Jahres könnte das Paar mit dieser Genehmigung in Las Vegas heiraten. Goya zufolge lag der Behörde am Sonntag noch keine Bestätigung vor, dass die Hochzeit bereits stattgefunden habe.

Dem Promiportal „TMZ.com“ zufolge sollen sich Lopez und Affleck bereits das Ja-Wort gegeben haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Sprechern der beiden Stars blieb zunächst ohne Antwort.

Affleck hatte der Sängerin im April einen Heiratsantrag gemacht. Lopez war schon dreimal verheiratet, zuletzt von 2004 bis 2014 mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie zwei Kinder hat. Affleck war zwischen 2005 und 2018 mit seiner Schauspiel-Kollegin Jennifer Garner verheiratet, das Paar hat drei Kinder.

