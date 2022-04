Jesus kommt mit dem Bus: RTL zeigt "Die Passion" in Essen

Mit großem Staraufgebot hat der TV-Sender RTL am Mittwochabend in der Essener Innenstadt eine moderne Version der Leidensgeschichte Jesu inszeniert. (Foto: epd)

ESSEN - Mit "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger Alexander Klaws als Jesus und Moderator Thomas Gottschalk als Erzähler hat RTL am Mittwochabend das Leiden Christi in Essen inszeniert. Der Sender führte im Ruhrgebiet seine neue Oster-Produktion "Die Passion" auf - eine Art Musical, in dem das Sterben und die Auferstehung von Jesus mit Hilfe bekannter Popsongs als moderne Variante erzählt wurde. Das Ganz wurde live im Fernsehen übertragen.



"Jedes Kind kennt den Osterhasen. Aber fragen Sie ihren Nachwuchs mal, was in der Karwoche passiert ist", erläuterte Gottschalk den Zuschauern das Musik-Projekt zur Begrüßung. Vielleicht gerade deswegen erzähle man nun "in neuer Form die alte Geschichte". "Braucht das noch jemand? Noch dazu bei RTL?", fragte er. Aber von ihrer "Dringlichkeit" habe sie nichts verloren, so Gottschalk. "Vor allem in diesen Tagen des Krieges."

Tatsächlich war die RTL-Variante der Christus-Geschichte sehr modern umgearbeitet. Jesus kam mit dem Bus nach Essen und das Brot für das Abendmahl holte er sich an einer Imbissbude ab. Currywürste gab es obendrauf. Altertümliche Gewänder suchte man vergebens.

Für die Inszenierung hatte der Sender erheblichen Aufwand betrieben. Direkt vor dem Essener Dom in der Innenstadt stand die Hauptbühne. Zugleich zog eine Menschengruppe mit einem großen Lichtkreuz durch die Stadt. Die Show war am Abend zunächst noch nicht beendet.