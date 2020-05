Jetzt 523 Corona-Infizierte in und um Mainz

Jetzt teilen:

Mainz (red). Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldet derzeit in Mainz und Mainz-Bingen 914 (+8 zum Vortag) Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Insgesamt kommen 391 (+4) positiv getestete Personen aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 523 (+4) aus der Stadt Mainz. Insgesamt verließen bereits 733 (+7) zuvor positiv auf das Coronavirus getestete Personen die Quarantäne wieder. Am Dienstagmittag bestätigte das Gesundheitsamt bisher insgesamt 36 (+1) Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus. Auf den Landkreis Mainz-Bingen entfallen 16 (+1) Todesfälle, auf die Stadt Mainz weiterhin 20.