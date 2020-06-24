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Mittwoch, 24.06.2020 - 01:00
3 min

Jetzt doch: Ferienprogramm an Nahe und Glan

Kurzerhand hat die VG Nahe-Glan ein Angebot auf die Beine gestellt. Rund 25 Angebote warten auf die Kinder, die in den Ferien zu Hause bleiben.

Von Simone Mager
Dietmar Kron, Dieter Müller, Werner Lamneck, Ron Budschat und Uwe Engelmann (v.l.) bringen den Ball ins Rollen und haben kurzfristig ein Programm für die Ferienaktion in der VG auf die Beine gestellt. Foto: Simone Mager

Dietmar Kron, Dieter Müller, Werner Lamneck, Ron Budschat und Uwe Engelmann (v.l.) bringen den Ball ins Rollen und haben kurzfristig ein Programm für die Ferienaktion in der VG auf die Beine gestellt. (Foto: Simone Mager)

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SCHWIMMBAD
Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan hat der Verwaltung die Aufgabe gestellt, ein Konzept für die Freibadöffnung in Meisenheim und Bad Sobernheim ab 1. Juli zu entwickeln.

Derzeit wird an einem Plan gearbeitet, wie die Öffnung mit Blick auf die Hygiene-Richtlinien gestaltet werden kann.
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