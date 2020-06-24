Mittwoch, 24.06.2020 - 01:00
3 min
Jetzt doch: Ferienprogramm an Nahe und Glan
Von Simone Mager
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SCHWIMMBAD
Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan hat der Verwaltung die Aufgabe gestellt, ein Konzept für die Freibadöffnung in Meisenheim und Bad Sobernheim ab 1. Juli zu entwickeln.
Derzeit wird an einem Plan gearbeitet, wie die Öffnung mit Blick auf die Hygiene-Richtlinien gestaltet werden kann.
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