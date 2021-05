Jetzt noch besser: Mehr Funktionen in der News-App

Mit der nochmals verbesserten NewsApp erhalten unser Leser*innen nun noch mehr regionale Nachrichten auf ihr Endgerät. (Grafik: VRM)

SÜDHESSEN - Mit den News-Apps der VRM empfangen Sie aktuelle Nachrichten aus Ihrer Wunschregion, Deutschland und der Welt direkt auf Ihrem Smartphone. So wissen Sie jederzeit, was in Ihrer Heimat und der Welt passiert – ob in Wirtschaft, Politik oder Sport. Um Ihnen ein noch besseres Nutzererlebnis zu ermöglichen, warten ab sofort die folgenden neuen Funktionen auf Sie:

Mehr regionale Nachrichten: Das Ressort Lokales bietet Ihnen nun eine noch größere Auswahl an Orten. So bleiben Sie stets auf dem Laufenden.

Mehrfachauswahl in den Ressorts Lokales, Sport, Mein Top-Club und Dossiers: In den Ressorts mit Drop-Down-Menü können Sie mehrere Inhalte parallel auswählen, beispielsweise Nachrichten von HSG Wetzlar, TV Hüttenberg, TSV Steinbach, FC Gießen oder Rote Teufel Bad Nauheim. Die Nachrichten werden Ihnen in chronologischer Reihenfolge nach Aktualität angezeigt.

Schriftgröße ändern: Mit der Schriftgrößen-Funktion können Sie nun die Schriftgröße der Artikel sowie der Artikel-Teaser auf den Übersichtsseiten nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Die Einstellungen können Sie direkt im Artikel (über das Icon rechts oben) oder über die Menü-Einstellungen „Schriftgröße ändern“ jederzeit anpassen.

Push-Nachrichten: Bleiben Sie stets auf dem Laufenden und abonnieren Sie Ihre Lieblingsthemen als Push-Kanal. Wir bieten Ihnen nun noch mehr regionale und überregionale Push-Topics zur Auswahl. So bleiben Sie immer informiert.