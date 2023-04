Joachim Liebler: „Journalismus war nie so wichtig wie jetzt”

Wir nehmen die Verantwortung für die Menschen und Betriebe speziell in unserer Region sehr ernst. Man darf nicht vergessen: Es gibt immer weniger unabhängige Medienhäuser, umso genauer müssen wir hinschauen und einordnen. Wir beschreiben den Menschen vor Ort, was die Weltpolitik für sie in ihrem Alltag bedeutet. Welche Auswirkungen die Geschehnisse auf sie haben. Wir hören Betroffene, nehmen im Wortsinn unsere Wächterfunktion wahr. Gleichzeitig nehmen die Herausforderungen für uns als regionales Medienunternehmen immer mehr zu.

Die Finanzierbarkeit wird zunehmend schwieriger. Papier- und Energiekosten haben sich in den vergangenen Jahren fast verdreifacht. Für eine Tonne Papier zahlen wir mittlerweile rund 1000 Euro – das ist ein Rekordhoch. Aber auch die Logistik stellt uns neben der Kostenexplosion vor große Herausforderungen, es lassen sich immer weniger Zusteller finden. Das geht soweit, dass sich erste Verlage schon aus einzelnen Regionen zurückziehen müssen, weil die Lieferung der gedruckten Zeitung an die Haustüre nicht mehr wirtschaftlich ist. Wir müssen deshalb die Zeitungslogistik der VRM zu einem regionalen Logistik-Dienstleister umbauen. Und ein großes Problem ist natürlich die weiterhin ausgeprägte Kostenlosmentalität im Netz. Wir bieten qualitativ hochwertigen Journalismus auch im Internet an, und dafür müssen wir natürlich einen Preis verlangen. Auch für unsere digitalen Produkte müssen Inhalte recherchiert, aufbereitet und geschrieben werden.

Wie gut erreichen Sie jüngere Zielgruppen?

Das ist nicht einfach. Die junge Generation ist ganz anders sozialisiert, konsumiert Medien unterschiedlich, es gibt kaum Markenloyalität. Wir investieren regelmäßig, um Technologiesprünge mitzugehen. Gerade erst haben wir als neues digitales Redaktionssystem Cue eingeführt. Unsere Reporter können nun von überall berichten, und zwar in Wort, Ton und Bild. Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz steht bereits der nächste Schritt in die Zukunft an. Wir bilden darüber hinaus immer mehr Berufsbilder aus, die in jungen Zielgruppen von Bedeutung sind. Mobiles Arbeiten und Desk-Sharing wird immer häufiger, in der Führungsstruktur gibt es zunehmend flache Hierarchien. Wir entwickeln Ideen in Projekt-Teams, bieten Raum zur Entfaltung. In einer agilen Welt wollen wir transformieren, um bereit für die kommenden Jahre zu sein.