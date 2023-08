Jubel in Pakistan nach dramatischer Rettung an Seilbahn

Islamabad (dpa) - . Eine dramatische Rettungsaktion an der Gondel einer Seilbahn hat für sechs Kinder und zwei Erwachsene in Pakistan ein glückliches Ende genommen. In den späten Abendstunden brachten Helfer die letzten Insassen der Gondel in Sicherheit, die mehr als 15 Stunden und nur an einem einzigen Seil hängend in Hunderten Metern Höhe ausgeharrt hatten, wie der Katastrophenschutz bestätigte. Zuvor waren zwei Stahldrähte an der Gondel gerissen.