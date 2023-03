Jubelrufe und Fähnchen: Charles und Camilla in Berlin

Berlin (dpa) - . Ausdauer und Geduld waren nötig. Viele Stunden warten Hunderte Bewunderer und Schaulustige am Mittwoch für einen persönlichen Blick auf den neuen britischen König Charles III. in Berlin. Manche Zuschauer hinter den Absperrungen am Brandenburger Tor tragen originelle Hüte, viele britische Fähnchen sind zu sehen. Pünktlich um 15.10 Uhr ist es dann so weit: Die Limousine mit Charles und seiner Frau Camilla stoppt, beide steigen aus. Kurz jubeln die Zuschauer, Applaus ist zu hören.