Jugend in DDR-Kinderheimen: „Gebrochen haben sie mich nicht“

Als sie ihn zum ersten Mal abholten, war er drei Jahre alt. Damals wohnte er in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz. Die Familie mit den sechs Kindern war in den Fokus der Behörden geraten, weil die Eltern, wie Oppermann erzählt, nicht linientreu gewesen seien. Kai und sein Bruder Patrick kamen in ein Heim, konnten aber in Karl-Marx-Stadt bleiben. „Da war es richtig schön“, sagt er. Die Erzieher seien nett gewesen, hätten sich um die Kinder gekümmert. Doch eines Nachts wurden er und sein Bruder plötzlich aus den Betten gerissen. Sie waren noch in Schlafanzug und Pantoffeln, als Männer sie in ein Auto steckten und in ein anderes Heim brachten. Warum, kann Oppermann bis heute nicht sagen. „Die haben gar nicht mit uns geredet“, erzählt er.