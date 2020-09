Jugendliche: Alkohol- und Drogenkonsum während Corona-Zeit

ZUR PERSON

Claudia Berger (45) war 18 Jahre lang drogenabhängig, gewalttätig und vorbestraft. Sie schaffte den Ausstieg aus der Drogen-Misere, machte kalten Entzug, ließ ihr altes Leben hinter sich, hat aber heute noch mit den Folgen zu kämpfen. Seit 2013 engagiert sich die Weiterstädterin als „Sheriff for Kids“ und als Mediatorin für gewaltfreie Kommunikation an Schulen in der Suchtprävention. Mit „Sheriff for Kids“ hat Claudia Berger ihre Lebensaufgabe gefunden, will mit ihren Erfahrungsberichten andere warnen. Mit Erfolg: Im siebten Jahr hat sie rund 120 Drogenabhängigen im Einzelcoaching aus der Sucht heraushelfen können. Sie kooperiert mit dem Kommunalen Präventionsrat Darmstadt. Infos auf www.sheriff4kids.de. (tina)