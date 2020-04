Jugendliches Engagement in Worms

Ein Filmteam von „Worms macht die Klappe auf!“ drehte an einer Schule in Kinshasa. (Foto: WMDKA)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WORMS - Eigentlich hätten die Preisträger vor Ort sein sollen, um von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Auszeichnung des von ihr ausgeschriebenen Jugend-Engagement-Wettbewerb „Sich einmischen – was bewegen“ entgegenzunehmen. Allerdings musste die für den 27. März geplante Preisverleihung aufgrund der Corona-Krise ausfallen. „Der Jugend-Engagement-Wettbewerb liegt mir besonders am Herzen, weil ich damit Gruppen und Initiativen von engagierten Jugendlichen unkomplizierte finanzielle Unterstützung geben möchte, um eigene Ideen und Vorhaben vor Ort realisieren zu können“, teilte die Ministerpräsidentin den aktuellen Preisträgern deshalb in einem Schreiben und einer Videobotschaft mit. Preisträger sind die Initiative „Worms macht die Klappe auf!“, der Arbeitskreis für Aus -und Weiterbildung e.V. (AAW) sowie das Alisa Zentrum. Ideen haben die Preisträger reichlich.

Leonie Ahlert engagiert sich ehrenamtlich für die Initiative „Worms macht die Klappe auf!“ Gründer und treibende Kraft ist der Wormser Aimé-Jipsy Mikona. Die Gruppierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und für mehr Toleranz im Umgang miteinander einzusetzen; unter anderem durch Filmprojekte und Konzerte. Überschrieben mit „Klappe, die dritte! – Youngstarz“ sollte im April zum dritten Mal ein Konzert mit jungen Musikern aus Rheinland-Pfalz veranstaltet werden. „Aber da kam uns ein kleiner Virus dazwischen“, sagt Ahlert trocken. Sobald das öffentliche Leben wieder starten darf, werden die Planungen fortgesetzt und das Preisgeld in die Finanzierung fließen.

„Walk the Talk“, nennt sich das ausgezeichnete Projekt des Arbeitskreises für Aus- und Weiterbildung. Jugendliche im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, die sich in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme des AAW Worms befinden, unterstützen zehn Monate die Bewohner des Generationenhauses der Wormser AWO. Je zwei Teilnehmer besuchen die ihnen fest zugeteilten Bewohner wöchentlich. Sie trinken gemeinsam Kaffee, gehen spazieren oder erledigen Einkäufe und schenken den Senioren vor allem eines: ihre Zeit. Teilnehmer des Projektes sind Jugendliche, die sich später in den entsprechenden Berufen ausbilden lassen möchten, sagt Tamara Schmitt, Sozialpädagogin bei AAW. Aufgrund der aktuellen Situation fällt das Projekt derzeit aus, wenngleich die Teilnehmer den Bewohnern Briefe schreiben und so den persönlichen Kontakt halten.

„Wir wollen gehört werden“, lautet das Projekt des Alisa Zentrums. Ziel der Jugendlichen ist es, mit politisch Verantwortlichen aus dem lokalen Bereich ins Gespräch zu kommen, für die eigene Meinung einzustehen und so Wege der Partizipation kennenzulernen. Für die Jugendtreffen ist zunächst eine theoretische Auseinandersetzung mit politischen Prozessen, den Profilen der Parteien und den Akteuren der kommunalen Politik geplant, sagt Patricia Schäfer (Einrichtungsleitung). Im Anschluss daran sollen die Jugendlichen im Rahmen eines Cafés im Alisa Zentrum die Möglichkeit bekommen, ihre Anliegen mit den Politikern im direkten Austausch zu besprechen. Die Ergebnisse werden dokumentiert und in der Einrichtung präsentiert.