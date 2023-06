Junge Europäer blicken pessimistischer in die Zukunft

Die generelle Unzufriedenheit mit der Politik drückt sich auch in der Einstellung der jungen Menschen zur Demokratie aus: 49 Prozent gaben an, dass sie alles in allem „unzufrieden“ oder „eher unzufrieden“ mit dem Zustand der Demokratie in ihrem Land seien. 2019 sagten das demnach noch 35 Prozent. Ein möglicher Grund: Nur 5 Prozent aller Befragten gaben an, dass sie das Gefühl hätten, ihre Interessen würden „voll und ganz“ von Politikern vertreten. 26 Prozent hatten das Gefühl „überhaupt nicht“. Nur in Deutschland waren mit 35 Prozent mehr junge Menschen zufrieden als unzufrieden mit dem Zustand der Demokratie.